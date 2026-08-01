Chaos City
Folge 21: Hahnenkampf
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Charlie hat beim Werben um die Gunst von Caitlin einen erbitterten Konkurrenten erhalten: Tim, einen penetranten Wichtigtuer, der sich nicht scheut, vor allen mit seinem Elitestudium und seinem vielen Geld zu protzen. Die Rivalen beginnen nun einen gnadenlosen Hahnenkampf - bis Caitlin klärend eingreift. Gordon hingegen hat unter Geheimhaltung der verwandtschaftlichen Verhältnisse seiner Schwester Sherry einen Job im Rathaus verschafft - und gilt seitdem als Hetero.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.