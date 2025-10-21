Staffel 2Folge 24vom 21.10.2025
Charlie und Lola
Folge 24: Niemals nie auf die Ritze treten
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Lola ist sehr abergläubisch. Charlie sagt ihr, sie solle nicht auf Ritzen treten, sonst kommen wilde Tiere – was sie sehr ernst nimmt.
Charlie und Lola
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions