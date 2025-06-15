Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Wendigo

sixxStaffel 1Folge 12
Folge 12: Wendigo

43 Min.Ab 12

Als Piper nachts mit einer Reifenpanne liegen bleibt, wird sie von einem unheimlichen Wesen überfallen und verletzt. Bei dem Ungeheuer handelt es sich um einen "Wendigo": Tagsüber ist der "Wendigo" ein ganz normaler Mensch, nachts verwandelt er sich und reißt seinen Opfern das Herz aus dem Leib. Während Prue, Phoebe und Andy fieberhaft nach dem Wendigo suchen, macht Piper eine grauenhafte Entdeckung ...

