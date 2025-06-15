Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 11: Drei Hexen und ein Baby
42 Min.Ab 12
Vor dem Polizeirevier wird ein Baby abgelegt, und Phoebe hat eine Vision: Sie sieht, dass ein Geist hinter dem Kleinen her ist. Phoebe, Prue und Piper bitten Inspektor Morris, ihnen das Baby für einen Tag zu überlassen, um hinter sein Geheimnis zu kommen. Eine heiße Spur führt die Schwestern zu der reichen Familie Van Lewen, in der es zu mehreren mysteriösen Todesfällen gekommen ist. Dahinter steckt ein rachsüchtiger Geist, der alle männlichen Nachkommen der Familie tötet.
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.