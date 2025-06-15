Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 14: Verflucht in alle Ewigkeit
Als Phoebe zu Hause von einem unsichtbaren Wesen attackiert wird, glaubt Leo, dass es sich dabei um eine Warnung aus einem früheren Leben handeln könnte. Phoebe reist in die Vergangenheit - und stellt entsetzt fest, dass sie einmal eine böse Hexe war. Zusammen mit ihrem damaligen Freund Anton wollte sie ihre Cousinen töten, um an deren Zauberkräfte zu kommen. Diese beiden Frauen sind ihre jetzigen Schwestern Piper und Prue. Die beiden aber wehren sich - und wollen Phoebe töten.
