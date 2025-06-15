Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 1: Die Verschwörung des Bösen
42 Min.Ab 12
Piper war zusammen mit Leo im Reich der Wächter des Lichts. Während sie glaubt, nur einen Tag weg gewesen zu sein, ist in Wirklichkeit ein ganzer Monat vergangen, und ihre Schwestern hatten sich schon Sorgen gemacht. Als Leo ihr einen Heiratsantrag macht, lehnt Piper ab, weil sie weiß, dass Leo nicht heiraten darf. Inspektor Morris hat ganz andere Probleme: Von dem Serienmörder Emilio angegriffen, kommt er dank Prues und Phoebes Einschreiten nur mit leichten Verletzungen davon.
