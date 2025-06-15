Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 1: Der Ruf des Meeres (1)
43 Min.Ab 12
Meerjungfrau Mylie hat ein Abkommen mit einer Meerhexe: Sollte ihr Freund Craig ihr nicht innerhalb von dreißig Tagen eine Liebeserklärung machen, muss sie der Hexe ihre Unsterblichkeit überlassen. Als es immer unwahrscheinlicher wird, dass Craig noch rechtzeitig zu seinen Gefühlen steht, wendet sich Mylie Hilfe suchend an Phoebe. Diese hat allerdings gerade mit eigenen Problemen zu kämpfen: Als sie die Scheidung einreichen wollte, ist Cole plötzlich wieder aufgetaucht.
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.