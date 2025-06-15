Und wenn sie nicht gestorben sind ...Jetzt kostenlos streamen
Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 3: Und wenn sie nicht gestorben sind ...
42 Min.Ab 12
Aus Wut darüber, nicht mehr die mächtigste aller Hexen zu sein, nutzt die Märchenhexe die Kraft der Märchen für das Böse. Ihr Ziel ist es, die Halliwells umzubringen und auf diese Weise wieder die stärkste Zauberin zu werden. Als die mächtigen Drei von verschiedensten Märchengestalten angegriffen werden, zögert Piper zunächst aus Angst um ihr ungeborenes Baby, dagegen anzukämpfen. Erst als ihre Schwestern Phoebe und Paige besiegt scheinen, greift sie in das Geschehen ein.
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.