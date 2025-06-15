Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Sirenengesang

sixxStaffel 5Folge 4
Folge 4: Sirenengesang

41 Min.Ab 12

Seit einiger Zeit zieht eine Sirene verheiratete Männer in ihren Bann, um sie vor den Augen ihrer Frauen zu töten und die Witwen im Anschluss zu verbrennen. Als ihr eines Tages Melissa, eine künftige Wächterin des Lichts, ins Netz gerät, kann Cole ihr Opfer gerade noch retten. Der Versuch, die Sirene anschließend im Alleingang zu besiegen, endet in einem Desaster: Cole wird in ihren Bann gezogen und versucht, die ihm zur Rettung eilende Phoebe zu töten.

