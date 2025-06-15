Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 8: Tödliche Visionen
41 Min.Ab 12
Phoebe wird von einer furchtbaren Vision heimgesucht: Ihr neuer Freund Miles kommt durch einen Schusswechsel zu Tode. Zwar kann sie erfolgreich verhindern, dass diese Vorahnung Wirklichkeit wird, doch nur kurze Zeit darauf ereilt sie die nächste Vision, in der Miles umkommt. Cole erfährt vom Warlock Bacarra, dass Phoebes Freund sterben muss, weil der Engel des Todes seine Zeit für gekommen hält. Sollte Phoebe ihn weiterhin retten, müsse auch sie vernichtet werden.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.