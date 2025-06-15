Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 15: Bezaubernde Phoebe
42 Min.Ab 12
Phoebe kommt durch Zufall in den Besitz eines Flaschengeistes. Jinny, der Geist aus der Flasche, bringt sie dazu, sie freizuwünschen. Zu spät stellt Phoebe fest, dass Jinny ein Dämon ist und sie ausgetrickst hat. Sie muss nun den Platz mit ihr tauschen und wird selbst zum Flaschengeist. Währenddessen offenbaren sich Jinnys wahre Ziele: Sie möchte die verlorene Stadt Zanbar aus der Wüste auferstehen lassen - doch dazu muss Jinny erst die Mächtigen Drei töten.
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.