Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 21: Witch Wars
42 Min.Ab 12
Eine teuflische Gameshow findet in der Unterwelt großen Anklang. Darin jagen Dämonen live vor der Kamera Hexen. Während sich Paige, Leo und Chris um die Hexenkiller kümmern, suchen Piper und Phoebe weiter nach dem Wesen, das Wyatt auf die Seite des Bösen ziehen will. Gideon hat Angst, dass ihm die Hexen auf die Schliche kommen und meldet sie ohne ihr Wissen bei der Show an. Vor laufender Kamera werden die Schwestern nun von den Moderatoren der Sendung gejagt.
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.