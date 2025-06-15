Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Tödliche Liebe

sixxStaffel 6Folge 5
Tödliche Liebe

Tödliche LiebeJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 5: Tödliche Liebe

42 Min.Ab 12

Paige stößt auf zwei verfeindete magische Familien - die Montanas und die Callaways. Trotz eines Waffenstillstands ist die Fehde zwischen ihnen wieder aufgeflammt. Paige beschließt, den Familien zu helfen. Doch die Situation verschärft sich, als wieder ein Callaway getötet wird: der Vater von Olivia, Richard Montanas ehemaliger Verlobten. Sie war beim letzten Gefecht gestorben, und jetzt ist es ihr Geist, der auf Rache sinnt.

