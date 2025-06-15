Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 1: Blinder Zorn
42 Min.Ab 12
Nachdem Barbas und Gideon versucht haben, Wyatt zu töten, ist Leo außer sich vor Zorn. Blind vor Wut, beginnt er sogar dem Ältestenrat zu misstrauen. Allerdings ahnt er nicht, dass Barbas der Grund für seinen unsagbaren Zorn ist, denn er hat sich Leos Gedanken bemächtigt. Mithilfe von Leos blutigem Rachefeldzug will der Dämon die Ältesten vernichten. Indes sucht Paige nach einer Lösung, um die Zauberschule nach Gideons Tod weiterlaufen zu lassen.
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.