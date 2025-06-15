Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 19: Zeig mir deinen Traum
40 Min.Ab 12
Phoebe und Piper diskutieren darüber, ob Billie und Christy wirklich das ultimativ Böse sind. Außerdem müssen sie auch noch Leo helfen ... In der Zauberschule denkt Billie währenddessen ebenfalls über die Mächtigen Drei nach. Christy fängt die Schwestern in einem Traumzustand, um Billie zu beweisen, dass sie im Grunde nur selbstsüchtig sind. Billie muss sich endlich entscheiden, ob sie mit Christy zusammenarbeiten will, um die Schwestern zu entthronen ...
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.