sixxStaffel 8Folge 19
40 Min.Ab 12

Phoebe und Piper diskutieren darüber, ob Billie und Christy wirklich das ultimativ Böse sind. Außerdem müssen sie auch noch Leo helfen ... In der Zauberschule denkt Billie währenddessen ebenfalls über die Mächtigen Drei nach. Christy fängt die Schwestern in einem Traumzustand, um Billie zu beweisen, dass sie im Grunde nur selbstsüchtig sind. Billie muss sich endlich entscheiden, ob sie mit Christy zusammenarbeiten will, um die Schwestern zu entthronen ...

