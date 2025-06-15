Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Verzweifelte Haushexen

sixxStaffel 8Folge 4
Verzweifelte Haushexen

Folge 4: Verzweifelte Haushexen

41 Min.Ab 12

Wyatts Schulaufführung bringt Pipers Konkurrenzverhalten zutage, als sie von einer anderen Mutter wegen ihres selbst genähten Kostüms und ihrer Erziehungsmethoden massiv kritisiert wird. Doch es kommt noch schlimmer: Die andere Supermutter ist in Wirklichkeit ein Dämon, der Wyatt kidnappen und mit Hilfe des Jungen die Quelle wieder zu neuem Leben erwecken will. Paige versucht währenddessen herauszufinden, ob Dex, Phoebes neuer Freund, noch etwas mit seiner Ex hat ...

