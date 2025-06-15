Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Bitte lächeln

sixxStaffel 8Folge 7
Bitte lächeln

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 7: Bitte lächeln

41 Min.Ab 12

Paiges Vater Sam, ein Wächter des Lichts, wendet sich nach Ewigkeiten Hilfe suchend an sie. Vor 50 Jahren ist sein Schützling JD verschwunden - nun ist er in einem Krankenhaus wieder aufgetaucht. Ihre Nachforschungen ergeben, dass ein Dämon seine Opfer mit einer Kamera auf Papier bannt und sich dann von ihren Qualen ernährt. JD konnte fliehen, doch nun wird Sam vom Dämon gefangen ... Piper und Leo beschließen, zu einem magischen Eheberater zu gehen, um ihre Ehe zu retten ...

