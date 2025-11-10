Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Der Fluch der Urne

sixxStaffel 1Folge 11vom 10.11.2025
Folge 11: Der Fluch der Urne

43 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12

Völlig unerwartet taucht Phoebes früherer Freund Clay bei den Schwestern auf. Er hat eine alte Urne aus Ägypten dabei und bittet Prue, deren Wert zu schätzen. Was Clay verschweigt: Die Urne ist gestohlen - und auf ihr lastet ein Fluch. Und der ist nicht zu unterschätzen. Zwei seiner Freunde wurden bereits von der Wächterin der Urne für ihre Habgier bestraft und mussten sterben. Als nun auch Prue die Urne untersucht, geraten sie und ihre Schwestern in höchste Gefahr ...

