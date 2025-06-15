Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Der Auserwählte

sixxStaffel 2Folge 6
Folge 6: Der Auserwählte

42 Min.Ab 12

Nach 200 Jahren Verbannung kann sich die böse Hexe Tuatha schließlich aus ihrer Höhle befreien. Während sie sich auf die Suche nach ihrem Zauberstab macht, mit dem sie unbesiegbar wird, bittet Leo die Schwestern um Hilfe: Gemeinsam sagen sie Tuatha den Kampf an. Aber die Hexe ist stärker. Phoebe, Piper und Prue benötigen die Hilfe des Auserwählten. Zum Erstaunen der Schwestern handelt es sich dabei um einen ganz normalen Jungen, der sich noch dazu für einen Versager hält.

