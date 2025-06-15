Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 8: Schwarz wie der Teufel
41 Min.Ab 12
Ein Dämon namens Sykes, der Balthasar zum Verwechseln ähnlich sieht, macht in der Stadt Jagd auf Hexen. Darauf macht Cole im Eifer des Gefechts Phoebe einen Heiratsantrag, doch die ist so überrascht, dass sie ihm die Antwort schuldig bleibt. Um Sykes endgültig zu vernichten, muss Cole noch einmal seine teuflische Gestalt annehmen. Er kann zwar den Dämon besiegen, doch seine Kraft reicht nicht mehr aus, sich in einen Menschen zurückzuverwandeln. Nur ein Zauberelixier kann helfen!
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.