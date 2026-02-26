Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cheap Old Houses - Alte Häuser, neue Chance

Das Bad des Grauens

HGTVFolge vom 26.02.2026
Das Bad des Grauens

Das Bad des GrauensJetzt kostenlos streamen

Cheap Old Houses - Alte Häuser, neue Chance

Folge vom 26.02.2026: Das Bad des Grauens

45 Min.Folge vom 26.02.2026

Eine Familie sucht ein großes, altes Haus, doch bei Stilfragen liegen die Meinungen weit auseinander. Ethan und Elizabeth finden ein Objekt mit Potenzial und entwickeln eine Lösung, die Gegensätze verbindet. Schritt für Schritt entsteht ein Zuhause, das Charakter bewahrt und alle mitnimmt.

Alle verfügbaren Folgen