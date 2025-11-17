Christinas kalifornischer Traum
Folge 8: Das Einhorn zieht um
45 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 6
Leanna und Chris bitten Christina um Hilfe bei der Renovierung einiger Zimmer in ihrem Haus. Das Team macht sich an die Arbeit und baut den Kriechkeller im Elternschlafzimmer in ein geräumiges Badezimmer um. Zudem streichen die Handwerker das Zimmer und verschönern es mit neuen Möbeln. Das Kinderzimmer erhält ebenfalls eine neue Farbe und ein Stockbett. Christinas älteste Tochter Taylor schenkt dem Kind ihr Schaukeleinhorn.
Christinas kalifornischer Traum
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren