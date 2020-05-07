Ein neuer Start für meine FreundinJetzt kostenlos streamen
Christinas kalifornischer Traum
Folge vom 07.05.2020: Ein neuer Start für meine Freundin
22 Min.Folge vom 07.05.2020
Christinas Kindheitsfreundin Cassie kehrt zurück nach Orange County und zieht zurück zu ihrer Mutter. Das Haus wurde über 17 Jahre nicht mehr renoviert. Die Immobilienexpertin beginnt mit der Umgestaltung der Küche und verwandelt das Familienhaus ihrer Freundin nach und nach in ein modernes Zuhause.
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.