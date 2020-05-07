Zum Inhalt springenBarrierefrei
Christinas kalifornischer Traum

Ein neuer Start für meine Freundin

HGTV Folge vom 07.05.2020
Ein neuer Start für meine Freundin

Christinas kalifornischer Traum

Folge vom 07.05.2020: Ein neuer Start für meine Freundin

22 Min. Folge vom 07.05.2020

Christinas Kindheitsfreundin Cassie kehrt zurück nach Orange County und zieht zurück zu ihrer Mutter. Das Haus wurde über 17 Jahre nicht mehr renoviert. Die Immobilienexpertin beginnt mit der Umgestaltung der Küche und verwandelt das Familienhaus ihrer Freundin nach und nach in ein modernes Zuhause.

