Christinas kalifornischer Traum
Folge vom 14.05.2020: Vorbei mit Küchenscham
21 Min.Folge vom 14.05.2020
Ein Ehepaar zog kürzlich in ein neues Haus in Kalifornien. Alles ist renoviert und neu - bis auf die Küche. Der Ort des Schreckens stammt noch aus den 70er-Jahren. Christina überlegt sich ein Konzept für den familiären Mittelpunkt und schenkt der jungen Familie eine moderne Küche, die zum Rest des Hauses passt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.