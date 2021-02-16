Christinas kalifornischer Traum
Folge vom 16.02.2021: Die 100.000-Dollar-Küche
42 Min.Folge vom 16.02.2021
Christina unterstützt Eric und Gina dabei, ihr Mid-Century-Haus zu renovieren. Auf der Wunschliste steht eine neue Küche, für die das Paar glatte 100.000 Dollar zur Verfügung hat. Ein Traum von Christina! Mit dieser Summe realisiert sie eine Küche der Extraklasse - mit einem offenen Raumkonzept und tollen Materialien, die der Küche eine glamouröse Note verleihen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.