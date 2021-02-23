Christinas kalifornischer Traum
Folge vom 23.02.2021: Gegensätze ziehen sich an
42 Min.Folge vom 23.02.2021
In der beliebten Stadt Long Beach in Kalifornien verwandelt Christina die alte und abgetrennte Küche und das Wohnzimmer eines frisch verheirateten Pärchens in einen offenen Wohn- und Essbereich. Dabei bringt sie die völlig unterschiedlichen Geschmäcker der beiden zusammen: Montana steht auf den modernen Beton-Look mit klaren Linien, Elizabeth wünscht sich Industrial Style mit Farm-Touch.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.