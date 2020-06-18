Christinas kalifornischer Traum
Folge vom 18.06.2020: Baby- und Küchen-Countdown
21 Min.Folge vom 18.06.2020
Ein Pärchen erwartet bald sein erstes Kind. Vor dem neuen Lebensabschnitt wollen sie unbedingt die lang geplante Küchenrenovierung abschließen. Stevie liebt den verspielten Boho-Look, ihr Mann Matt bevorzugt eine cleane und minimalistische Küche. Schafft es Christina, beide mit der neuen Küche zu überzeugen?
