Folge vom 20.06.2022
MädchenträumeJetzt kostenlos streamen
Christinas kalifornischer Traum
Folge vom 20.06.2022: Mädchenträume
42 Min.Folge vom 20.06.2022
Whitney und Jeff sind mit Christina befreundet und gerade erst umgezogen. Sie bitten Christina darum, das Haus von Grund auf zu stylen, sodass es für die Familie passt. Auf der Wunschliste der Eltern steht vor allen das unpraktische Schlafzimmer und das Bad, das keine Türen hat. Da Jeff als Stuntman oft früh aufsteht, wacht auch seine Frau regelmäßig um vier Uhr morgens auf. Das soll sich mit einer Renovierung nun ändern! Christina plant fürs Bad einen natürlichen Boho-Look, der die beiden unterschiedlichen Geschmäcker der beiden harmonisch vereint. Außerdem bekommen Ankleide und Schlafzimmer eine neue Aufteilung.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.