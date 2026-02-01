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Circus HalliGalli

Zu Gast: Elyas M'Barek

Studio71Staffel 1Folge 26vom 01.02.2026
Zu Gast: Elyas M'Barek

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Circus HalliGalli

Folge 26: Zu Gast: Elyas M'Barek

40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16

Elyas M'Barek sorgt für Zucht und Ordnung im "CIRCUS HALLIGALLI". Als sexy Aushilfslehrer landete der Schauspieler mit "Fack ju Göhte" auf Platz eins der deutschen Kinocharts - und legte damit den besten Kinostart einer deutschen Produktion in diesem Jahr hin. Kann er mit seinen fragwürdigen Lehrmethoden auch Joko & Klaas bändigen? Außerdem rockt die kanadische Indie-Band Arcade Fire mit "Afterlife" die "CIRCUS HALLIGALLI"-Manege. Als Schrankband performen die Killerpilze.

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