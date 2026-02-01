Circus HalliGalli
Folge 26: Zu Gast: Elyas M'Barek
40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16
Elyas M'Barek sorgt für Zucht und Ordnung im "CIRCUS HALLIGALLI". Als sexy Aushilfslehrer landete der Schauspieler mit "Fack ju Göhte" auf Platz eins der deutschen Kinocharts - und legte damit den besten Kinostart einer deutschen Produktion in diesem Jahr hin. Kann er mit seinen fragwürdigen Lehrmethoden auch Joko & Klaas bändigen? Außerdem rockt die kanadische Indie-Band Arcade Fire mit "Afterlife" die "CIRCUS HALLIGALLI"-Manege. Als Schrankband performen die Killerpilze.
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Alle Staffeln im Überblick
Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen