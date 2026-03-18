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Circus HalliGalli

Cirque de Halligalli 2013 - Die große Jahresabschlussfeier

Staffel 1Folge 32vom 18.03.2026
Cirque de Halligalli 2013 - Die große Jahresabschlussfeier

Cirque de Halligalli 2013 - Die große JahresabschlussfeierJetzt kostenlos streamen

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Folge 32: Cirque de Halligalli 2013 - Die große Jahresabschlussfeier

89 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12

"Cirque de Halligalli 2013 - Die große Jahresabschlussfeier" - die große Jahresabschlussfeier! Joko und Klaas lassen das Jahr 2013 mit einem großen Knall ausklingen und feiern eine Party auf ProSieben. Zu ihren illustren Gästen zählen Moritz Bleibtreu, Axel Stein, Ross Anthony, Jorge Gonzales, Max Giermann und noch viele mehr. Für die ausgelassene Stimmung sorgt Partymusik von Scooter, Alexander Markus und den Kassierern.

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