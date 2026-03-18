Cirque de Halligalli 2013 - Die große JahresabschlussfeierJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 32: Cirque de Halligalli 2013 - Die große Jahresabschlussfeier
89 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12
"Cirque de Halligalli 2013 - Die große Jahresabschlussfeier" - die große Jahresabschlussfeier! Joko und Klaas lassen das Jahr 2013 mit einem großen Knall ausklingen und feiern eine Party auf ProSieben. Zu ihren illustren Gästen zählen Moritz Bleibtreu, Axel Stein, Ross Anthony, Jorge Gonzales, Max Giermann und noch viele mehr. Für die ausgelassene Stimmung sorgt Partymusik von Scooter, Alexander Markus und den Kassierern.
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Alle Staffeln im Überblick
Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Joyn
Enthält Produktplatzierungen