Circus HalliGalli

Zu Gast: Herbert Grönemeyer

ProSiebenStaffel 2Folge 28vom 01.02.2026
41 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Ho ho ho! Heute schickt der Nikolaus drei seiner eifrigsten Helfer los: Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Matthias Schweighöfer machen Berlins Christkindlmarkt am Alex unsicher. Als Weihnachtsmänner verkleidet denken sie sich lustige Aufgaben aus, die die jeweils anderen dann umsetzen müssen - oh Du Fröhliche ... Auf der Couch nimmt Herbert Grönemeyer Platz.

