Ist das noch Literatur? mit Charlotte RocheJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 21: Ist das noch Literatur? mit Charlotte Roche
39 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16
Weltmeister und Weltpremiere: Der Circus begrüßt heute den frisch gekürten Weltmeister des "Duell um die Welt" und präsentiert das dokumentarische Erstlingswerk von Regisseur Joko Winterscheidt. Außerdem stattet Autorin Charlotte Roche der Manege einen Besuch ab und stellt sich zusammen mit Joko, Klaas und Sabine spielerisch der Frage: "Ist das noch Literatur?". Und: Joko und Mini-Klaas auf dem roten Teppich des Deutschen Comedypreises.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen