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Circus HalliGalli

Promo Tortour mit Christoph Maria Herbst

Studio71Staffel 3Folge 23vom 01.02.2026
Promo Tortour mit Christoph Maria Herbst

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Circus HalliGalli

Folge 23: Promo Tortour mit Christoph Maria Herbst

40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16

Joko und Klaas haben Tür und Tor zur Manege des Wahnsinns wieder weit geöffnet. Im "CIRCUS HALLIGALLI" begrüßen die Bademeister des deutschen Fernsehens Schauspieler Christoph Maria Herbst. Er muss sich einer harten Promo-Tortur stellen. Außerdem: Telefonspaß in einer neuen Ausgabe "Bei Anruf Udo". Neben Star-Coiffeur Udo Walz öffnet Manager und Feinschmecker Reiner Calmund sein Triple-A-Promi-Telefonbuch.

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