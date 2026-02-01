Promo Tortour mit Christoph Maria HerbstJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 23: Promo Tortour mit Christoph Maria Herbst
40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16
Joko und Klaas haben Tür und Tor zur Manege des Wahnsinns wieder weit geöffnet. Im "CIRCUS HALLIGALLI" begrüßen die Bademeister des deutschen Fernsehens Schauspieler Christoph Maria Herbst. Er muss sich einer harten Promo-Tortur stellen. Außerdem: Telefonspaß in einer neuen Ausgabe "Bei Anruf Udo". Neben Star-Coiffeur Udo Walz öffnet Manager und Feinschmecker Reiner Calmund sein Triple-A-Promi-Telefonbuch.
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Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen