Circus HalliGalli
Folge 28: Das Duell um die Geld
95 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
All-in im "CIRCUS HALLIGALLI": Zum zweiten Mal laden Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gute Freunde zum großen Spieleabend ein. Beim "Duell um die Geld" trifft Quiz auf Poker. Wissen auf Bluffen. Absolute Ahnungslosigkeit auf große Geldgewinne. Dem Anlass entsprechend wird in schmuckem Ambiente um das Weihnachtsgeld gezockt.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen