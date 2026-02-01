Zum Inhalt springenBarrierefrei
Circus HalliGalli

Zu Gast: Robbie Williams

ProSiebenStaffel 4Folge 23vom 01.02.2026
Zu Gast: Robbie Williams

Zu Gast: Robbie WilliamsJetzt kostenlos streamen

Circus HalliGalli

Folge 23: Zu Gast: Robbie Williams

44 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16

He Loves To Entertain Us: Im "CIRCUS HALLIGALLI" gastieren die Stars und so zieht es Entertainer Robbie Williams für sein Bühnen-Comeback in Deutschland prompt in die Manege des Wahnsinns zu Joko und Klaas. Gemeinsam wird eine Partie "Sabine does sings Robbie Williams" gespielt. Neue Stars gesucht: Die Jury für den Goldenen Umberto tagt wieder und mit Rapper Cro geht es flott zum schnellen Interview. Was ein Circus ...

