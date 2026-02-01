Zu Gast: Palina Rojinski und Florian DavidJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 26: Zu Gast: Palina Rojinski und Florian David
40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16
Kein Grund zum Fürchten: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf laden zum Warm-up für die Halloween-Nacht: "Doctor Strange" Benedict Cumberbatch stellt sich mutig einem "Unnötig komplizierten Interview", auf dem Sofa nehmen Palina Rojinski und Florian David Fitz Platz, um Fan-Art-Motive zu erraten. Und US-Star Alicia Keys treibt mit ihrer Soul-Stimme auf der Bühne ganz sicher die bösen Geister aus.
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Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn
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