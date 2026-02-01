Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Circus HalliGalli

Zu Gast: Palina Rojinski und Florian David

ProSiebenStaffel 4Folge 26vom 01.02.2026
Zu Gast: Palina Rojinski und Florian David

Zu Gast: Palina Rojinski und Florian DavidJetzt kostenlos streamen

Circus HalliGalli

Folge 26: Zu Gast: Palina Rojinski und Florian David

40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16

Kein Grund zum Fürchten: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf laden zum Warm-up für die Halloween-Nacht: "Doctor Strange" Benedict Cumberbatch stellt sich mutig einem "Unnötig komplizierten Interview", auf dem Sofa nehmen Palina Rojinski und Florian David Fitz Platz, um Fan-Art-Motive zu erraten. Und US-Star Alicia Keys treibt mit ihrer Soul-Stimme auf der Bühne ganz sicher die bösen Geister aus.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Circus HalliGalli
ProSieben
Circus HalliGalli

Circus HalliGalli

Alle 5 Staffeln und Folgen