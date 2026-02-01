Circus HalliGalli
Folge 28: Zu Gast: Green Day
41 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16
Heute zu Gast in der Manege des Wahnsinns: Green Day, die mit Joko & Klaas alle aktuell relevanten Themen der Welt besprechen, und Sido, der auf der Showbühne einen ganz besonderen Song performt.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen