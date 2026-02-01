Der große Jahresrückblick der kleinen Themen 2016Jetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 31: Der große Jahresrückblick der kleinen Themen 2016
43 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16
Der Nikolauscircus öffnet seine Pforten: "CIRCUS HALLIGALLI" erzählt die ganze Geschichte zu den kuriosen Vorkommnissen während der Live-Show der 1Live Krone. Teammitglied Frank Tonmann wurde auf der Bühne unfreiwillig zum Instrument eines teuflischen Plans. Ob hier ein gewisser Joko Winterscheidt seine Finger im Spiel hatte? Mit Olli Schulz blicken Joko und Klaas auf die Internetvideos des Jahres zurück und auf der Bühne lassen Billy Talent von sich hören.
Circus HalliGalli
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
Copyrights:© Joyn
