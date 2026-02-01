Zum Inhalt springenBarrierefrei
Circus HalliGalli

Weihnachts-Spezial

ProSiebenStaffel 4Folge 32vom 01.02.2026
Folge 32: Weihnachts-Spezial

82 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Von wegen stille Nacht: Die beiden Weihnachtselfen Joko & Klaas öffnen ein extra großes Türchen im ProSieben-Adventskalender. Getreu der jahrhundertealten "CIRCUS HALLIGALLI"-Tradition wird sich in "Oh(r) du Fröhliche" auf dem Weihnachtsmarkt ferngesteuert. Und auch sonst wird die TV-Manege für das bevorstehende Weihnachtsfest herausgeputzt und funkelt pünktlich zum zweistündigen Spezial mit den Lichterketten um die Wette.

