Zu Gast: Christian Ulmen und Fahri YardimJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 2: Zu Gast: Christian Ulmen und Fahri Yardim
40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16
Der epische Kampf geht ins Finale: In "Aushalten: Nicht lachen" müssen Joko & Klaas ihre Lachmuskeln unter Kontrolle behalten. Wer lacht, verliert. Für den Ernstfall ist zum Glück ein Arzt in der Manege: Bela B stellt sich dem schnellsten Interview der Welt. Die Herren Christian Ulmen und Fahri Yardim erzählen über ihre neue Buddy-Serie "jerks." die im Anschluss ihre Premiere auf ProSieben feiert. Und mit Drew Barrymore und Timothy Olyphant wird "Ein-Mann-Stille-Post" gespielt.
Circus HalliGalli
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
