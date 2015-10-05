Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 3Folge 4vom 05.10.2015
zu Gast: Max Giermann

zu Gast: Max GiermannJetzt kostenlos streamen

Folge 4: zu Gast: Max Giermann

42 Min.Folge vom 05.10.2015Ab 12

Angriff auf die Lachmuskeln! Der epische Kampf von "Aushalten: Nicht Lachen" zwischen den Tag-Teams Winterscheidt/Schweighöfer und Heufer-Umlauf/Baxxter geht in die dritte Runde. Außerdem: Neues zum größten Preis der Medienlandschaft, dem Goldenen Umberto. Und Parodie-König Max Giermann kommt vorbei und versucht im Studiospiel "Dias You Can't Explain" das Unerklärbare zu erklären.

