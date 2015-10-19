Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 3Folge 6vom 19.10.2015
zu Gast: Ina Müller

zu Gast: Ina Müller

Folge 6: zu Gast: Ina Müller

42 Min.Folge vom 19.10.2015Ab 12

Die Akte "Schwapp": Joko und Klaas sehen sich aus aktuellem Anlass gezwungen, ein eiliges News-Update in Sachen Goldener Umberto zu liefern und wollen sich kollektiv in die Fluten des glamourösen Spaßbads stürzen. Außerdem stellen sich Joko und Klaas wieder knallharten und schonungslosen Zuschauerfragen. In der "CIRCUS HALLIGALLI"-Manege schaut Moderatorin Ina Müller zum Gespräch vorbei.

