Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

ProSiebenStaffel 5Folge 6vom 30.03.2015
zu Gast: Anke Engelke & Sam Smith

zu Gast: Anke Engelke & Sam SmithJetzt kostenlos streamen

Folge 6: zu Gast: Anke Engelke & Sam Smith

89 Min.Folge vom 30.03.2015Ab 12

Die Tore zur Manege des Wahnsinns öffnen sich heute gleich doppelt so lange! In einer neuen Folge der Rubrik "Aushalten" müssen Joko und Klaas dieses Mal auf engstem Raum in einer Kiste aus Plexiglas ausharren. Außerdem besucht Entertainerin Anke Engelke den "CIRCUS HALLIGALLI" und Sido öffnet in einer neuen Episode von "Bei Anruf Udo" sein VIP-Telefonbuch.

Weitere Folgen in Staffel 5