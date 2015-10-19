Folge 6: zu Gast: Ina Müller
42 Min.Folge vom 19.10.2015Ab 12
Die Akte "Schwapp": Joko und Klaas sehen sich aus aktuellem Anlass gezwungen, ein eiliges News-Update in Sachen Goldener Umberto zu liefern und wollen sich kollektiv in die Fluten des glamourösen Spaßbads stürzen. Außerdem stellen sich Joko und Klaas wieder knallharten und schonungslosen Zuschauerfragen. In der "CIRCUS HALLIGALLI"-Manege schaut Moderatorin Ina Müller zum Gespräch vorbei.
