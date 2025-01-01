Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer
Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer
Ein Jahr nach den Ereignissen von “Das Schweigen der Lämmer” kehrt FBI-Agentin Clarice Starling zu ihrer Arbeit zurück - und bekommt es mit neuen Psychopathen zu tun.
Clarice Starling: Das Sequel zu Das Schweigen der Lämmer
3o Jahre nach Jonathan Demmes Riesenerfolg Das Schweigen der Lämmer (englisch: The Silence of the Lambs) gibt es ein weiteres Sequel, basierend auf dem Roman von Thomas Harris: Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer. Alex Kurtzman und Jenny Lumet haben das Drehbuch geschrieben und die Crime-Serie inszeniert. Erstmalig ausgestrahlt wurde sie 2021 auf CBS.
Die Welt um Hannibal Lecter
Das Schweigen der Lämmer gilt als einer der besten Filme aller Zeiten und wurde mit mehreren Oscars ausgezeichnet. Einer davon ging an Sir Anthony Hopkins als Hannibal Lecter, der das Publikum mit Sätzen verstörte und faszinierte wie "Ich genoß seine Leber mit ein paar Fava-Bohnen, dazu einen ausgezeichneten Chianti". Die eigentliche Hauptfigur ist jedoch die junge Clarice Starling, gespielt von Jodie Foster. Clarice befindet sich im Film noch in der Ausbildung zur FBI-Agentin. Sie soll den inhaftierten, hochgradig psychopathischen Kannibalen Dr. Hannibal Lecter vernehmen - der allerdings besonders einnehmend ist.
Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer ist nicht die erste Serie, die auf den Büchern von Thomas Harris beruht. Schon die Serie Hannibal erzählt die Vorgeschichte des Films und war dabei sehr erfolgreich. Du kannst sie ebenfalls komplett bei Joyn PLUS+ ansehen. Mads Mikkelsen spielt dabei Hannibal Lecter, der als psychologischer Berater für das FBI tätig ist. Gemeinsam mit dem FBI-Agenten Will Graham soll Lecter den Chesapeake Ripper fassen. Der junge Will Graham, dargestellt von Hugh Dancy, fungiert als sein Freund und gleichzeitig Gegenspieler. Er kämpft mit psychischen Problemen und Dr.Lector therapiert ihn. Laurence Fishburne überzeugt als wachsamer FBI-Direktor Jack Crawford. In der Serie von Showrunner Bryan Fuller spielt Clarice Starling allerdings so gut wie keine Rolle.
Clarice Starling ist zurück
Doch die Faszination des Schrecklichen ist nach wie vor groß und der Kosmos rund um das Buch von Thomas Harris längst nicht auserzählt. So beschäftigt sich die Serie Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer nun mit der jungen Ermittlerin aus Das Schweigen der Lämmer. Rebecca Breeds tritt dabei in Jodie Fosters Fußstapfen und verkörpert die Rolle von Clarice Starling.
Staffel 1 setzt 1993 ein, nur ein Jahr nach den Ereignissen von Das Schweigen der Lämmer. Frisch von der FBI-Akademie ist Clarice Starling das Gesicht des FBI geworden, denn ihre Geschichte wurde öffentlichkeitswirksam ausgeschlachtet. Aus der FBI-Anwärterin ist eine junge Agentin geworden. Gleichzeitig befindet sich Clarice Starling jedoch in Therapie, um die Erlebnisse mit dem Serienmörder Buffallo Bill zu verarbeiten. Nach wie vor kämpft sie mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Die anderen FBI-Agenten sind ihr gegenüber teils missgünstig und misstrauisch und meiden die ehrgeizige Einzelgängerin. Starling leidet außerdem unter dem chauvinistischen Arbeitsumfeld des FBI in den 90er Jahren. Trotz ihrer offensichtlichen Instabilität wird Clarice in der ersten Episode von der Justizministerin auf einen neuen Fall angesetzt - gerade, als ihr Therapeut sie für arbeitsunfähig erklären wollte.
Dienst nach Vorschrift?
Die Justizministerin ist niemand Geringeres als die ehemalige US-Senatorin Ruth Martin, deren Tochter Catherine Clarice vor dem Killer Buffalo Bill gerettet hat. Ruth Martin möchte eine Task-Force zur Bekämpfung gewalttätiger Krimineller gründen und Clarice soll als Special-Agent ein Teil davon werden. Der Leiter ist Paul Krendler, mit dem sie bereits im Buffalo Bill- Fall zusammen gearbeitet hat. Im Gegensatz zu Ruth Martin ist Paul Krendler jedoch überhaupt kein Fan von Clarice Starling. Starling stellte ihn bei den Ermittlungen in The Silence of the Lambs bloß, in dem sie den Fall an seiner Stelle löste - ohne sich dabei jedoch an die Vorschriften zu halten.
Ist Clarice lediglich Teil des Teams, weil sie ein Medien-Star ist und mit ihrer Arbeit das Ansehen der Justizministerin heben soll? In Paul Krendlers Augen ist Clarice noch ein halbes Kind und es wird schnell klar, dass er ihr das Leben schwer machen wird. Schaffen es Krendler, dargestellt von Michael Cudlitz, und Starling trotzdem gut zusammenzuarbeiten? Bei ihrem ersten gemeinsamen Fall werden junge Frauen ermordet aufgefunden. Clarice soll nun in der ersten Episode herausfinden, ob es sich um einen Serienkiller handelt. Ihre einzige Verbündete dabei ist ihre Freundin Ardelia Mapp. Die beiden kennen sich noch aus der FBI-Akademie und haben ihre Ausbildung gemeinsam überstanden. Holen die Traumata der Vergangenheit FBI-Agentin Clarice Starling ein oder schafft sie es, einen kühlen Kopf zu bewahren? An ihrer Seite ermittelt FBI-Profiler Tomas Esquivel, dargestellt von Lucca de Oliveira. Anders als der Rest der Einheit ist er beeindruckt von Clarice Starlings Ermittlungsgeschick und tritt ihr gegenüber weniger feindselig auf. Hat Clarice in ihm etwa einen Verbündeten gegen Krendler gefunden?
Du hast keine Angst vor dem Bösen? Der Oscar-prämierte Film Das Schweigen der Lämmer hat dich dank hohem Spannungsfaktor in seinen Bann gezogen und du fragst dich seitdem, was aus FBI-Agentin Clarice Starling wohl geworden ist?
