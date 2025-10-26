Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer
Folge 8: Das Hornissennest
40 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 16
Das VICAP-Team ermittelt im Fall eines vermeintlichen Selbstmordes einer Medizin-Studentin, die offenbar mit Krendlers Scheidungsanwalt Joe Hudlin in Verbindung stand. Um Beweise gegen ihn zu sammeln, setzt Krendler alles daran, heimlich an dessen DNA zu kommen, während Clarice und ihre Kollegen versuchen, den Tathergang zu rekonstruieren ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© MGM International Television Distribution