SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 8vom 26.10.2025
Folge 8: Das Hornissennest

40 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 16

Das VICAP-Team ermittelt im Fall eines vermeintlichen Selbstmordes einer Medizin-Studentin, die offenbar mit Krendlers Scheidungsanwalt Joe Hudlin in Verbindung stand. Um Beweise gegen ihn zu sammeln, setzt Krendler alles daran, heimlich an dessen DNA zu kommen, während Clarice und ihre Kollegen versuchen, den Tathergang zu rekonstruieren ...

SAT.1 emotions
