Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer
Folge 9: Mehr Fragen als Antworten
41 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12
Das VICAP-Team versucht weiterhin mit allen Mitteln, den Fluss-Morden nachzugehen und das Geflecht an Verstrickungen zu lösen. Doch je mehr die Ermittler herausfinden, desto gefährlicher wird die Situation für ihre Informanten. Catherine macht unterdessen einen großen Fortschritt, indem sie sich zum ersten Mal seit ihrem Trauma nach draußen wagt, um einen alten Bekannten zu treffen ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MGM International Television Distribution