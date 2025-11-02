Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer

Mehr Fragen als Antworten

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 9vom 02.11.2025
Joyn Plus
Mehr Fragen als Antworten

Mehr Fragen als AntwortenJetzt ohne Werbung streamen

Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer

Folge 9: Mehr Fragen als Antworten

41 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12

Das VICAP-Team versucht weiterhin mit allen Mitteln, den Fluss-Morden nachzugehen und das Geflecht an Verstrickungen zu lösen. Doch je mehr die Ermittler herausfinden, desto gefährlicher wird die Situation für ihre Informanten. Catherine macht unterdessen einen großen Fortschritt, indem sie sich zum ersten Mal seit ihrem Trauma nach draußen wagt, um einen alten Bekannten zu treffen ...

Alle Staffeln im Überblick

Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer
SAT.1 emotions
Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer

Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer

Alle 1 Staffeln und Folgen