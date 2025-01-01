Staffel 1Folge 21
Cleopatra in Space
Folge 21: Erretterin
22 Min.Ab 6
Cleos Mitschüler finden heraus, dass sie die prophezeite Retterin der Galaxis ist. Ob Cleo von nun an anders behandelt wird? Derweil sorgt eine verrückte Käferfrau für allerhand Unheil in der Schule.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.