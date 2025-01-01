Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Cleopatra in Space

NBCUniversalStaffel 1Folge 21
Erretterin

ErretterinJetzt kostenlos streamen

Cleopatra in Space

Folge 21: Erretterin

22 Min.Ab 6

Cleos Mitschüler finden heraus, dass sie die prophezeite Retterin der Galaxis ist. Ob Cleo von nun an anders behandelt wird? Derweil sorgt eine verrückte Käferfrau für allerhand Unheil in der Schule.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Cleopatra in Space
NBCUniversal

Cleopatra in Space

Alle 1 Staffeln und Folgen