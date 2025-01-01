Staffel 1Folge 25
Cleopatra in Space
Folge 25: Cleo & Zaid
22 Min.Ab 6
Cleo und Zaid finden endlich die Uta-Tafel, doch die wird streng bewacht. Schließlich bekommt Cleo von den Aufpassern ein überraschendes Angebot: Sie soll bleiben und ihre Königin werden. Wie wird sie sich entscheiden?
Cleopatra in Space
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.