Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 21vom 14.01.2026
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Der Wissenschaftler Otto Kranz bittet Cocco Bill um Hilfe. Er hat ein Serum entwickelt, welches bei Menschen und Tieren einen immensen Wachstumsschub hervorruft. Als Cocco Bill im Labor des Professors eintrifft, ist dieser jedoch schon entführt. Verantwortlich dafür ist natürlich Bunz Barabunz und sein Handlanger, der Killer.

Studio 100 International
